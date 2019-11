Venemaa tagastas Ukrainale kolm konfiskeeritud laeva 

Ukraina on pikalt nõudnud arestitud aluseid tagasi, milleks Venemaa viimaks esmaspäeval nõusoleku andis. See on positiivseks žestiks kahe riigi vahel enne 9. detsembril toimuvat tippkohtumist Pariisis, kus osalevad nii Ukraina president Volodõmõr Zelenskõi kui ka Vene riigipea Vladimir Putin.