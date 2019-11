Riigikohus andis õiguse tunnistajale, kes pidas kinni alkoholijoobes autojuhi 

Riigikohus jättis maakohtu otsuse muutmata, leides, et kohus lahendas süüküsimuse veatult. Vastusena kaitsja kassatsioonkaebuse väitele, et tunnistaja pidas sõiduki juhi kinni seadusliku aluseta, selgitas riigikohus, et iseenesest on õige, et väärteomenetluse seadustikus ei ole sätet, mis lubaks igaühel väärteo toimepanemises kahtlustatavat politsei tulekuni või politseisse toimetamiseks kinni pidada. Samas kui isik olnuks kriminaalses joobes, võinuks tunnistaja seaduse järgi seda teha. Nimelt võib kriminaalmenetluse seadustiku järgi igaüks kuriteo toimepanemisel või vahetult pärast seda põgenemiskatselt tabatud isiku toimetada politseisse kahtlustatavana kinnipidamiseks.