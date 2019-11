Särtsakad ja omapärase disainiga särgid teevad päeva rõõmsamaks 

„Ewaldit iseloomustab ideaalselt istuv särk, mille leidmiseks ei ole vaja kliendil teha liigset kulutust mõõdusärgi näol. Ka suuruste valik on kõige laiem Eestis. Oma disainis paneme rõhku erilisusele. Loome särgi, mis on klassikaline, aga samas piisavalt silmapaistev. Me julgeme kasutada värve ka meeste särkides. Lisaks sellele on tootevalikus nii klassikalised väikse kiiksuga triiksärgid kui mugavad mõnusad polod asendamaks T-särki,“ selgitab brändi Ewald esindaja Kätlin Ülesoo.

Ewaldi särgid sobivad absoluutselt tervele meesperele. „Meil on kindlasti Eesti suurim valik meestele ja lastele. Oma toote leiab nii julge ja eristuda sooviv kandja kui ka tõsise klassika armastaja. Lisaks on Ewald ainuke koht, kust leiab kvaliteetse särgi smokingu ja fraki juurde,“ räägib ta.

Oluliseks tõigaks on loomulikult see, et Ewaldi särkide tootmine leiab aset Eestis – Tallinnas ajaloolise Mayeri tehase territooriumil. Just seal koondatakse igasse särki 80 aastat särgitootmise kogemust ja põhjamaist kvaliteeti. „Ostes Eestis valmistatud toodangut, võid olla kindel, et sinu ökoloogiline jälg on oluliselt väiksem. Kuna Eestis on tekstiilitööstuses püsima jäänud ainult nii-öelda tugevamad, siis võib olla kindel, et ka kvaliteet on ülimalt kõrge,“ toonitab Kätlin.

Loomulikult teeb see hinnataseme veidike kõrgemaks kui paljudel muudel toodetel. Samas tuleb siin mängu kvaliteet. „Meie eesmärk ei ole pakkuda järjekordset odavat masstoodet. Hoopis midagi, mida on maailmas piiratud arv, mille kvaliteet on ülikõrge ning millel on suurem väärtus kui lihtsalt järjekordsel riideesemel,“ leiab esindaja.

Ewald, Ewald Junior ja Little Sir Edward brändide valikus on palju silmapaistvate kangaste ja disainidega triiksärke, polosid, aksessuaare ning lastele pükse, sonisd, pintsakuid ja jopesid. Nii klientide kui ka Ewaldi toimeka kollektiivi lemmikuks on kujunenud aga just isa-poja komplektid. „Alati leiab midagi triiksärkide ja ka polode valikust – sellest on kujunenud tore kingitus isadepäevaks või jõuludeks,“ osutab Kätlin. Ewald Juniori toodetega ollakse ka väga populaarsed lasteaia lõpetajate ja kooli alustajate seas. „Alati ei pea pidulik särk olema just valge või helesinine. Mõni tore värv või muster teeb selle tähtsa sündmuse veel rõõmsamaks,“ lisab Kätlin.