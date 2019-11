Eesti uudised KOHTUALUSED LAIAVAD SAALIS: roppused, sõim ja ähvardavad liigutused Kristiina Tilk , täna, 16:50 Jaga: M

GALERII

Viru maakohtus algas protsess meeste üle, keda süüdistatakse naise peksmises, looma aknast surnuks viskamises ning ähvardamises. Esiplaanil Kaido Vanatoa, taamal Aarne Tiiki. Foto: MARTIN AHVEN

Naise löömises ning tema koera aknast surnuks viskamises süüdistatavad Aarne Tiiki ning Kaido Vanatoa ei varja oma pahameelt avaliku istungi üle. "Kes ta on, et kirjutab, et Tiiki viskas koera aknast alla? Kohtunik?" küsib üks kohtualustest üle saali. "S*tane ajakirjanik!" lisab Vanatoa.