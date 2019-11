SEB rahapesukahtlustusega on seotud 194 klienti, kellest enamus on Eestist 

„Kuigi SEB on järginud kõiki nõudmisi, saame tänaste teadmistega öelda, et ei regulatsioonid ega pangasüsteem polnud enne 2008. aastat piisavalt tõhusad, et rahapesuriskidega tegeleda. Sellest ajast on kasvanud SEB võime ennetada, tuvastada kahtlaseid tehinguid ning nendest teada anda. Regulatsioone on karmistatud, pangasiseselt on teadlikkust tõstetud ning toiminguid ja süsteeme on täiustatud. SEB annab oma parima, et vältida panga teenuste kuritegelikku kasutamist. Sellest hoolimata ei saa pank garanteerida, et SEB teenuseid pole kunagi kasutatud rahapesuks või et seda tulevikus ei juhtu,“ teatas SEB avalikkusele.