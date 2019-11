Hiina: lääneriigid peavad lõpetama Hongkongi siseafääridesse sekkumise 

Hongkongi protestijate heitlus kohalike politseivõimudega pole raugemise märke avaldanud. Kolmandat päeva järjest kestab tõsine võitlus Hongkongi PolyU ülikoolilinnakus, kuhu on varjunud mitusada meeleavaldajat. Suurbritannias tegutsev Hiina suursaadik Liu Xiaoming hoiatas ülejäänud maailma Hongkongi konflikti sekkumise eest. „Mõned lääneriigid on avaldanud avalikku toetust eriti vägivaldsetele seaduserikkujatele, USA esindajatekoda võttis omaks n-ö Hongkongi inimõiguste ja demokraatia seaduse, et sellega jultunult Hongkongi siseafääridesse sekkuda, mis on omakorda Hiina siseafäärid,“ lausus mees.