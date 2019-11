Keskerakond tahab astmelist tulumaksu, maksupaketiga tullakse välja kevadel

Jegorov: maksukoormuse tase on selgelt poliitiline küsimus. Euroopas leidub erienvaid edukaid riike: neid, kelle maksukoormus on kõrge, ja neid, kellel on see madal. Keerulist maksusüsteemi ei ole kerge ja odav hallata. Tähtis on ka see, et inimesed teaksid, miks nad maksavad ja kas nad on sellega nõus.