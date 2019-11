Milline on karistus, kui kasutad teise inimese isikutunnistust või võltsid enda oma? 

Seaduse silmis on dokumendi võltsimine oluliselt rangemalt karistatav kui teise isiku dokumendi kasutamine. Kui teise isiku dokumendi kasutamise eest on ette nähtud rahatrahv, siis võltsimise eest saab määrata kas trahvi või kuni 3aastase vangistuse.



Eesti Õigusbüroo jurist Morris Laanemäe sõnul ei oma olulist tähtsust, mis eesmärgil isikutunnistust võltsiti või kuritarvitati. “Karistatav on nii isikutunnistuse võltsimine kui ka võltsitud isikutunnistuse kasutamine, kuid tänapäeva passi, juhiluba ja ID kaarti ei ole lihtne võltsida, mistõttu on taolisi kuritegusid varasemaga võrreldes vähem. Küll aga tuleb sagedamini ette isikutunnistuse kuritarvitamist ehk teise inimese isikutunnistuse kasutamist. Võltsimise ja kuritarvitamise vahe on see, et võltsimise puhul muudetakse tähtsa isikudokumendi andmeid, kuid kuritarvitamise puhul kasutatakse kellegi teise isikudokumenti. Samas ei ole seaduse silmis oluline eesmärk, miks isikutunnistust võltsiti või seda kuritarvitati, karistus ei sõltu teo motiivist,” lisas Laanemäe.



Kuritegevuse statistika kohaselt registreeriti 2018. aastal 12 tähtsa isikliku dokumendi võltsimist, 49 võltsitud tähtsa isikliku dokumendi hankimist, kasutamist või kasutusse andmist ja 109 tähtsa isikliku dokumendi kuritarvitamist.