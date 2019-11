Riik ei pea Marti Kuusiku kohtuasjas Martin Helme tunnistajaks kutsumist vajalikuks

Tallinna halduskohus on palunud Marti Kuusikul kärpida soovitud tunnistajate nimekirja. Kuusiku advokaat teatas, et vajadusel loobutakse tunnistajatena peaminister Jüri Ratasest ja siseminister Mart Helmest, on kirjutanud Delfi. Poolteist päeva ministriametis olnud Kuusik esitas halduskohtule kaebuse, milles taotleb Jüri Ratase 30. aprilli kirja õigusvastasuse tuvastamist. Kuusik palub tuvastada, et ta vabastati ametist peaministri ettepanekul. Ta palub riigilt välja mõista kahjuhüvitis kuue kuu ametipalga ulatuses, s.o 31 458,36 eurot.