HIRMUS KOGEMUS: koduvägivalla pealt kuulmine võtab vere tarretuma 

Pühapäeva öö ühes Tallinna korterelamus. Kell pool kaks öösel hakkab ajakirjanik lõpuks uinuma ning suurim mure ta peas on mõte sellest, et juba mõne tunni pärast peab soojast voodist kerkima, et alustada töönädalat mõne järjekordse Eesti poliitskandaali lahkamisega.