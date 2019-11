LISTEERIASKANDAAL EI RAUGE | M.V.Wool sulgeb uuest aastast ajutiselt tootmise 

Kalafirma M.V.Wool teatas esmaspäeval, et esitas veterinaar- ja toiduametile (VTA) tegevuskava, mis näeb ette ajutist tootmise peatamist tuleva aasta alguses. Kaks M.V.Wooli tehast pannakse kinni kuni kolmeks nädalaks, et teha uus ja põhjalik suurpuhastus. Harku tehas sulgeb uksed 15. jaanuaril, Vihterpalu tehas 5. veebruaril. M.V.Wooli nõukogu esimees Meelis Vetevool ütles, et täpne tegevuskava selgub pärast Harku tehasest 23. oktoobril võetud proovide sekveneerimist ehk tüve määramist. Nimelt ei ole praegu veel selge, kas oktoobris leitud proovides oli agressiivne ST1247 bakteritüvi, mis on surmanud mitu inimest Eestis ja mujal Euroopas. Möödunud kuul teatas terviseamet, et tänavu on Eestis registreeritud 12 listerioosi juhtu, kuid genotüübi ST1247 põhjustatud haigusjuhte pole nende seas tuvastatud.