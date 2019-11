Venelased hõivasid USA sõdurite mahajäetud baasi vaid päevaga 

Kobani oli kurdi-ameerika liitlasvägede peamine logistiline sõlmpunkt. Ent ühe õhuväebaasi olulisim osa pole mitte voodikohad või ravimid, vaid ikka lennuväli ise. Selle ehitasid Kobanisse ameeriklased, seda mõistagi kaasa võtta ei saa ning nüüd on strateegiliselt ülitähtsas kohas asuv maandumisrada venelaste kontrolli all.

Mazloum Abdi räägib CBS Newsile, et kurdid saavutasid venelastega kokkulepe, mille kohaselt türklaste rünnakuid baasi piirkonnas ei toimuks. Ta nimetab seda ebatäiuslikuks lahenduseks, kuid olukord, kus Türgi väed Ankarale vastumeelsetele kurdi võitlejatele lähenevad, oli niivõrd tõsine, et nad lihtsalt pidid Vene väed baasi laskma. Nende silmis toimub praegu piirkonna etniline puhastamine kurdidest, Türgi aga väidab, et sõjategevus on terroristidega võitlemiseks ning puhvertsooni loomiseks, kuhu paigutada miljonid Türki pagenud Süüria sõjapõgenikud.