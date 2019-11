Sisepinged Viimsi koolis: mõni õpetaja ei taha vahetundide ajal klassiruumist ninagi välja pista 

Töölt lahkunud õpetajad ja teised töötajad on leidnud endale uue töökoha, kuid osa kooli edasi jäänuist kurdab, et pinged jätkuvad. Samas oli vald toona ja on ka praegu koolijuhi selja taga, kinnitades, et õhkkond on õppeasutuses normaalne.