Kaja Kallast ähvardanud kolm meest redutavad Rootsis

"Praeguse info kohaselt ei viibi arvatav ähvardaja Eestis," sõnas kesklinna jaoskonna juht Kaido Saarniit esmaspäeval. PPA pressiesindaja Kristjan Lukk täpsustas Õhtulehele, et kontot kasutavad mitu isikut, aga neil on alust kahtlustada ähvarduse tegemises ühte konkreetset inimest.

Teisipäeval Delfile antud intervjuus ütles põhja prefekt, et Kallasele räige ähvarduse esitanud Facebooki kasutajanimega on seni kogutud andmete põhjal seotud kolm meest sünniaastatega 1974, 1949 ja 1988.

Meeste isikute väljaselgitamiseks on suheldud välisriikide ametivõimudega, kontrollitud mitmeid aadresse ning info kogumise eesmärgil on vesteldud 12 isikuga, tuvastatud hulga telefoninumbreid ja e-posti aadresse.

"Kui inimest veebis või ka omavahelises vestluses ähvardavalt kõnetatakse ja inimene tunneb ohtu enda elule ja tervisele, tuleb sellest alati politseile teada anda. Juba fakt, et inimene pöördub politsei poole, näitab, et ta tunneb ennast saadud sõnumitest häirituna," lisas Kesklinna jaoskonna juht.

Ta sõnas, et politsei ülesandeks on teha seejärel kindlaks juhtunu asjaolud ning kontrollida asjaolusid ka juhul, kui kriminaalmenetlust ei alustata. "Tapmise, tervisekahjustuse tekitamise või olulises ulatuses vara rikkumise või hävitamisega ähvardamine on karistatav siis, kui sellega kaasneb reaalne oht või on inimesel alust arvata, et ähvardus võidakse ellu viia," ütle Saarniit.