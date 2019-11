USA ekspert: Venemaa vallutaks Eesti mõne päevaga 

Kaliningradi oblast ja seal paiknev relvastus garanteeriks konflikti puhul Venemaale õhulise üleoleku. Seetõttu tuleks see Bookeri sõnul vallutada enne kui tekiks võimalus suuremate jõududega Baltikumi siseneda. Foto: The Jamestown Foundation

Teiseks vanad tankid. Võtmesõnaks on siin „vanad“. Sõjamasinate uuendustele ja nende meeskondade väljaõppele kuluksid vahendid, mida Baltikumis praegu pole võtta. Seega näevad kohalikud eksperdid jätkuvalt parima lahendusena siin paiknevaid võimekaid liitlasi ja nendega koostöö lihvimist. Ohuolukorras tuleb raskerelvastus siia kiiresti transportida ja viimasel ajal on läbi viidud mitmeid vastavaid logistilisi õppuseid. Järgmisel aastal on USA armeel plaanis suurim õppus Euroopas pärast külma sõja lõppu, mille kese on küll Poolas ja Saksamaal, kuid mis ulatub ka Eestisse.

Bookeri hinnangul on Baltikumi anastamise võimalus Putinile ahvatlev: selle õnnestumisel saaks temast NATO purustaja ja ta kirjutaks oma nime rasvaste tähtedega Venemaa ajalukku. Liitlaste hinnangul on „artikkel viis" aga jätkuvalt piisavalt tugev hirmutus, et idanaaber ei julgeks alliansi vastu hakata.

„NATO-l on ette näidata 100protsendiline edu heidutuse tagamisel,“ nentis kohtumisel Stoltenbergiga ka president Kaljulaid. Riigipea rõhutas, et just praeguse peasekretäri juhtimise all on NATO teadlikus siin piirkonnas valitsevatest oludest ja ohtudest märkimisväärselt arenenud.

Ka alliansi peasekretär nentis, et NATO üksuste arv ja valmidus piirkonnas ning Läänemerel on kasvanud. „See tähendab, et meil on nüüd lahinggrupid Balti riikides ja Poolas. Koos sellega oleme kolmekordistanud NATO reageerimisjõude ja suurendanud meie vägede valmisolekut teistel viisidel. See tähendab, et vajaduse tekkimisel on NATO liitlased võimelised Balti riike, sealjuures Eestit, kiiresti toetama, täiendama ja suutelised saatma lisavägesid.“

Kaitseministeeriumi hinnang Jamestowni mõttekoja analüüsile: tihtilugu jäetakse kõrvale mõni sõjaline riigikaitse aspekt

Jamestowni mõttekoja analüüsi „Kuidas kaitsta Baltikumi“ kommenteerib kaitseministeeriumi strateegilise kommunikatsiooni osakonna juhataja asetäitja Andres Sang.