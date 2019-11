Kohus ei täitnud miljonäri palvet, kes oma tüdruksõbra trepile surema jättis 

„Ta on surnud kui sõõrik.“ Nõnda teatas hädaabinumbrile helistanud miljonär, kes oma tüdruksõbra rusikatega vigaseks peksis ja siis ta trepiastmetele surema jättis. Mees sai karistuseks vaid 44 kuud vanglas, kuid ei jäänud rahule ning apelleeris, et sedagi karistust vähendataks.

Trepil hinge vaakuva Connolly unustas mees ära ning läks magama. Hommikul märkas ta naise elutut keha, helistas kiirabisse ja kirjeldas vaatepilti järgmiselt: „Ta on surnud kui sõõrik.“ („Dead as a doughnut“ ingl. k. – toim.)

Broadhursti mõistis kohus süüdi vaid surma põhjustamises hooletusest, mitte tapmises, nagu taotles prokurör. Karistuseks määras kohtunik 44 kuud. Prokuröri sõnul oli nii leebe karistus üllatav: mehele oleks enne magama suundumist trepil lamavat naist nähes pidanud ilmselge näima, et naise tervis on tõsiselt kahjustada saanud ning tema elu ohus.

Seda pidas Broadhurst liiga karmiks karistuseks. Tema kaitsja vaidles kohtus, et kaines olekus poleks Broadhurst eales naist niimoodi abitusse olukorda jätnud. Kõiges oli süüdi joove, väidab Broadhurst, et muidu oleks ta kiirabi kutsunud küll. Sel nädalal üritas ta karistust edasi kaevata.

Kohus ei pidanud apellatsiooni veenvaks ning jäi varasemale karistusele kindlaks. Ka ei nõustunud kohtunik Broadhursti väitega, et trepist kukkus naine ise alla ja et see põhjustas enamiku tema vigastustest. Kohtu hinnangul on selge, et vajadus Connolly elu päästmiseks kiirabi kutsuda tuli Broadhursti vägivallast.