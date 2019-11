Juhtkiri | Mailis Repsi ja EKRE ühisrinne 

Kuna Reps pole suvaline keskerakondlane, vaid kuulub erakonna tuumikusse, kes käis värskelt ka Tartu võimutüli klaarimas, siis ei liigitu tema avaldus kantsleri asjus juhuslike kilda. Nii võib Repsi öeldut tõlgendada ka kui hoiatust või ähvardust teistele riigiametnikele, mis asetab ta ühte paati isa-poega Helmetega, kelle lemmikteemaks on neile vastutöötavad süvariigi ametnikud, kes tuleb kas murda või nendest vabaneda.

Kui aga tõesti peaks Repsi mainitud maja-eetika tähendama seda, et ministri poliitilise tahte elluviimist tagav apoliitiline ametnik peab olema jäägitult lojaalne ministrile, isegi kui too tundub töötavat kellegi teise kui riigi huvides, siis kas me sellist Eestit tahtsimegi? Et kantsler peab mitte ainult vait olema, kui näeb majas segaseid asju toimumas, vaid veel parem, kui aitab ministril neid kinni mätsida?

Peab muidugi arvestama tausta, kust Reps tuleb. Varasem Keskerakond tähendas tingimusteta koondumist ühe suure juhi taha, mis on toonud nii erakonnale kui ka Savisaarele endale kaasa kohtuasju ja ettekirjutusi erakondade järelevalve komisjonilt koos nõuetega maksta keelatud annetustena käsitletud raha tagasi. Võiks ju arvata, et Keskerakonnas paleepööre vana juhti kukutades selleks tehtigi, et vabaneda erakonna tupikusse ja isolatsiooni viinud ideoloogiast.