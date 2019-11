VIDEOD JA GALERII | Eestlane Veneetsias: „Kohalikud on väga mures igasuguste uute veetõusude pärast.“ 

Üleujutus Veneetsias. Foto: Silver Meikar

Üleujutus Veneetsias. Foto: Silver Meikar

Kuna Veneetsia on kui Ameerika mäed, kus mõni hoone-tänav seisab merepinnast kõrgemal kui ülejäänud, siis polnud harvad olukorrad, kus ühes tänavas ulatus vesi vööni, teises aga vaid poolde säärde. „Pühapäeval näiteks oli Püha Markuse väljakul käies vesi kuskil nabani. Kõrvaltänavas aga kuskil põlvedeni ja mingitel tänavatel sai läbi vaid madalate kummikutega,“ illustreerib Meikar olukorda.

Veneetsia kohalikud elavad mõttega, et iga kolme–nelja aasta tagant tuleb üks suurem üleujutus. Kuna tulvaveed juba tegid tõsisema külastuse eelmisel aastal, ei osatud oodata, et külalised pressivad ka tänavu ennast linnatänavatele ja kodudesse. Ametlikud ennustused ütlesid, et tuleb umbes 140sentimeetrine veetõus. See prognoos ei arvestanud aga tugevat tuult ega Põhja-Itaaliat tabanud sademeid, mille koosmõjul pürgis Veneetsia üleujutus rekordi kordamise suunal. Teatavasti pärineb rekord 1966. aastast, kui Veneetsia veetase tõusis 194 sentimeetrini.

Meikari sõnul polnud paljud kinnisvaraomanikud arvestanud, et vesi võib tõusta kahe meetri ligi. Kuna see aga tõusis, vajavad nüüd toidukohad ja eluruumid, ka need, kuhu muidu veekahjustused ei ulatu, kuivatamist ning hooldustöid. „Inimesed ütlevad, et nad pole kunagi midagi sellist näinud. Ei mäletata, mis 50 aastat tagasi oli. Need, kes pole varasemate veetõusudega üldse kannatada saanud, said nüüd oma nahal tunda, mida see tegelikult tähendab,“ muljetab Meikar. „Kohalikud on väga mures igasuguste uute tõusude ees. Tulevikku vaadatakse murelikult.“