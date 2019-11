Seisukoht | Puhkuse parim osa 

Võimalik, et see tuleneb mu ametist, aga pole midagi lõõgastavamat, kui nädal-kaks süüdimatult mitte avada ühtki uudisteportaali või ajalehte. Müratase langeb miinustesse nagu rabamatkal. Vahega, et zen-olek kestab päevi, mitte napilt laudteest parklani. Lihtsalt suurepärane!

See on aastatega kujunenud teadlik valik. Algus tundus hirmutav, kuid ajapikku mõtlesin selgeks, et tegelikult on ju täiesti ükskõik, kas ma kuulen Mati Alaveri kohtuotsusest kümme minutit või nädal hiljem. Kui juhtub midagi päriselt olulist – näiteks sõda või looduskatastroof –, jõuab see nii ehk naa minu kõrvu. Kõik muu võib oodata puhkuse lõpuni, kui sirvin lugemata ajalehed läbi, et tagasi reele saada ja töörutiini naasta.