Mees, sinu naine tahab voodis vaheldust! 

Suhtes olevatest naistest 60% kogevad tüdimust oma partneri suhtes ja peamiseks põhjuseks peetakse spontaansuse puudumist. Tulemuseks on rutiinne särtsutu kooslus. Sekspoodide püsiklientideks on enamasti naised, sest nad ise teavad väga hästi, mis neil partneriga voodis puudu jääb. Erootikapood Must Panter annab meestele rutiini lõhkuvaid nõuandeid, et kallim neis taaskord Superman’i näeks.