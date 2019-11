Lasteaiaõpetaja viieaastase poisi emale: „Pane oma laps dieedile ja kao minema!“ 

Texase osariigis elav Francesca pani ühel päeval poja toidukarpi väikese kirja, millel seisis: „Palun öelge talle, et ta emme armastab teda nii väga ja mõtleb tema peale. Aitäh teile!“ Suur olid Francesca ehmatus ja pahameel, kui avastas, et üks kasvataja kirjutas paberitükile vastuse: „Ei! Pane ta dieedile ja kao minema!“

„Me näeme mu poja isuga palju vaeva, ta on kohutavalt valiv! Olen tema toidukarpi sokutanud uusi tervislikumaid valikuid ja arutlenud sel teemal ka tema lasteaiaga,“ kirjutab Francesca Facebookis. „Ja olgu öeldud, minu meelest on ta täiuslik täpselt sellisena, nagu ta on. Ma aitan tal lihtsalt tervislikumaid valikuid teha. Ja selle asemel, et lasteaed oleks toetav, olen juhtunust täiesti šokis.“