Eriline kingitus on ainulaadne ja südamega valmistatud 

Azzzast (loe ka veebipoe blogi) leiab Eesti isetegijate kvaliteetset loomingut. Valikus on nii riideid, tarbekaupu, aksessuaare, mänguasju, sisustuselemente, voodipesu kui ka palju muud. Kõik on tehtud südame ja hoolega ning ostu tehes tead, kes täpselt on eseme valmistanud. Sealjuures leiab väga paljude müüjate tooteid ainult siit.

Kui ühelt poolt on soetatud toode ainulaadne ja toetad Eesti käsitööd, siis teisalt säästetakse keskkonda. Tootmismahud ei ole väga suured, kasutatakse vähem kahjulikke aineid, jäägid ei reosta niivõrd keskkonda ning energiamahukus on väiksem – tänu kõigele võime väita, et ökoloogiline jalajälg on väiksem.

Azzza üheks eesmärgiks on ka muuta inimeste suhtumist. Parem on osta kvaliteetne asi kui selline, mis leiab varsti tee prügikasti. Tarbi vähem, aga targemalt! Seda võiks pidada meeles ka jõulukingituste valimisel.

Et sul oleks lihtsam valida südamega tehtud jõulukingutust või midagi päkapikusussi sisse, siis annab Azzza ka mõned soovitused:

Beebide pehmed kõrinad, näiteks esimene lipp või võlukepp. Füsioterapeudi hinnangul muudavad lelude peenike vars ning kergus mänguasja beebi jaoks kergesti haaratavaks, stimuleerides seeläbi tema peenmotoorika ning silm-käsi koordinatsiooni arengut. Mänguasja heli (kõlisemine) stimuleerib lapse kuulmise arengut. Need mänguasjad on suurepärased beebile, kes alles harjutab haaramist. Kuna lelu on väga kerge, siis koordineerimatute liigutuste esinemise korral ei saa beebi sellega endale viga teha.

Kaarkiik KUU on fantaasiarikas mänguasi, mis arendab lapse kujutlusvõimet, füüsilist arengut ning tasakaalu. Ühtpidi toimib see kiigena, teistpidi pöörates muutub ta sillaks – roni üle või rooma alt läbi. Seda kiike armastavad nii väikesed põnnid kui koolilapsed.