Ene Pajula | Mammi muretseb sõna väe kadumise pärast 

Kes on vasakradikaal?

Viimasel ajal on mammi tahes-tahtmata rohkem mõelnud sõnakasutuse üle. Mammil pole ühtki sotsiaalmeediakontot, sest ta ei taha jääda katkematu reoveejoa alla, aga ta juhtus ühest ajakirjanike listist lugema kõrgelt haritud inimeste arutelu ajakirjanike ja ajakirjanduse üle. Seal väideti nimelt, et kõik Eesti ajakirjanikud on ajupestud vasakradikaalid. See tundus olevat intellektuaalselt huvitav, sest mammi on ennast terve elu pidanud, ajakirjanike vennaskonda kuuluvaks. Nii et ajupestud vasakradikaal temagi? Mida see üldse tähendab?

Mammi on radikaale alati pidanud silmaklappidega inimesteks, sellisteks, kes ei näe paremale ega pahemale ja lähevad kasvõi läbi müüri, kuigi värav on kõrval lahti. Ja radikaalsus on mammi meelest ajupesu sünonüüm. Niisiis ei pea mammi ennast radikaaliks ega ajupestuks (kuigi jah, ei tea, kes seda enda kohta tunnistaks). Aga kuidas on vasakpoolsega? Mammi on ülikoolis õppinud nii leninismi-marksismi kui ka filosoofia ajalugu laiemalt ja tema meelest on vasak- ja parempoolse poliitika keskne küsimus, et kui palju peaks riik sekkuma ühiskonna tegemistesse? Parempoolsed leiavad, et mida vähem seda parem, ning vasakpoolsed, et riik peab sekkuma nii palju kui võimalik, sest inimesed ise ei tea, mis neile hea on.

Selle määratluse järgi on mammi kindlasti parempoolse ilmavaatega, on seda meelt, et riiki olgu just nii palju kui hädavajalik ja nii vähe kui võimalik. Aita ennast kõigepealt ise, siis aitab sind ka jumal. Ja lehelugejana ei loe ta kuskilt välja, et ajakirjandus pooldaks mingit sotsialistlikku või hoidku jumal, kommunistlikku ilmakorda. Ajakirjandus on alati pigem vastu hakanud sotsidegi soovile reguleerida inimeste elu võimalik palju – alates alkoholitarbimisest kuni saia- ja šokolaadisöömise piiramiseni välja.

Üks arutelus osalejatest väitis, et kõik Eesti ajalehed on vasakliberaalsed. Ent kas liberaal pole mitte see, kes annaks inimestele rohkem vabadust oma elu üle otsustamiseks? Nii et mis imeloom see vasakliberaal veel on? Anarhist või? Eriti veel, kui järgmises reas väideti, et vasakliberaalsuses pidi sisalduma totalitarismi oht? Mammi näeb totalitarismi ihalejatena Eestis küll pigem rõhutatult konservatiivset seltskonda, kes on vägagi seda meelt, et kes pole meie poolt, see on meie vastu, just täpselt nagu tüüpilised bolševikud. Kuhu bolševikud oma riigi viisid, seda on paljud Eesti vanainimesed omal nahal kogenud. Ja seda piisavalt, et öelda: mitte kunagi enam!

Aga jah, kui nüüd sõnade juurde tagasi tulla, siis mõttetu sõnade pildumine muudab ja madaldab sõnade tähendust. Mida siis peaks tegema see inimene, kes pole kuigi palju koolis käinud, kui isegi akadeemilise kraadiga isikud loobivad sisutuid sõnu? Sõnad lihtsalt ei mõju enam. Sõnal on olnud vägi, aga enam vist mitte. Mis siis järgmiseks? Hakkame pasunasse andma või juhtub midagi veel hullemat, nagu nähtus eelnimetatud ähvardusest? Muudame sellegi normaalseks igati kiiduväärseks käitumiseks?