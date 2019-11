Prantsusmaal asuv sild varises kokku, hukkus 15aastane tüdruk 

Sillal oli kokkuvarisemise hetkel kolm sõidukit. Tõenäoliselt on veel mitu inimest kadunud, kuna kahe sõiduki juhte pole õnnestunud tuvastada. Ühe pealtnägija sõnul oli ta kuulnud enne varisemist tugevat kõuemürinale sarnanevat heli, vahendab Daily Express. Mirepoix-sur-Tarni linnapea Eric Oget' teatel on sild väga oluliseks ületuspunktiks inimeste jaoks, kes töötavad teisel pool jõge Toulouse'is – silda kasutavad ka paljud jalakäijad. Linnapea sõnul on õnnetus „tõeline trauma“.