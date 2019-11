Purjutanud mees kutsus endale politsei 

Lõuna prefektuur jagab sotsiaalmeedias isesorti lugu joobes mehest, kes endale politsei kutsus ja pärast veel korravalvurite tööd takkagi kiitis.

Mees pajatas, et on suure koguse viina ära joonud ja läheb nüüd autoga sõitma. „Tean, et ei tohiks, aga vot on vaja ja kes saaks mind keelata?“

Patrull läks igaks juhuks kontrollima, on mees ehk veel kodus. Tundus, et purjutajal oli politseinike saabumisest hea meel, ajas lausa käe pikaks, et autovõtmed vabatahtlikult patrullile üle anda ja nii välistada oma sõitu minek.

Hommikul helistas mees taas politseisse, aga sedapuhku juba tänuavaldusega. „Olin purjus ja pidin sõitma minema, aga politsei võttis võtmed ära. Tahan tänada politseinikke, kõik sai õigesti tehtud, kõik on korras ja hullem jäi olemata. Jõudu ja tervist teile kõigile!“