OTSUSTATUD! Zelenskõi ja Putin kohtuvad 9. detsembril Pariisis 

Teist korda kohtus sama nelik 17. oktoobril 2014 Põhja-Itaalias Milanos ja kolmas kord 11.-12. veebruaril 2015 veebruaril Minskis, kus pingeline kõnelustemaraton kestis lausa 17 tundi järjest ja kõneluste tulemusena sündis 13 punktist koosnev kokkulepe, mis pidi tooma Ida-Ukrainasse rahu. Paraku jäi selle kokkuleppe täitmine takerduma. Veel sai Normandia nelik kokku 2. oktoobril 2015 Pariisis ja 19. oktoobril 2016 Berliinis. Pärast Berliini kohtumist on vahetunud presidendid Prantsusmaal ja Ukrainas ning viimasest tipptasemel kokkusaamisest on möödunud juba kolm aastat ja üks kuu ning Venemaa ja Ukraina konflikt vindub edasi.

Macron avaldas tookord lootust, et juba mõne nädala pärast saab korraldada Normandia neliku tippkohtumise. Mõnest nädalast on tänaseks saanud kolm kuud ning praeguse seisuga toimub toimub tippkohtumine suure tõenäosusega kolme nädala pärast ehk 9. detsembril.

Pärast Macroni ja Putini kohtumist 19. augustil on Ukraina ja Venemaa astunud mitu sammu, mis avavad tee tippkohtumisele. Nii toimus 7. septembril suur vangide vahetus ja oktoobri algul lubasid Ukraina võimud, et on valmis andma Luganski ja Donetski oblasti osadele piirkondadele eristaatuse. Nüüdseks on Ukraina ja Venemaa toetatavad separatistid ära viinud ka oma sõjaväelased Donetski ja Luganski oblastit läbivalt kontaktjoonelt ning täna tagastas Venemaa Ukrainale mullu 25. novembril Kertši väinas hõivatud kolm mereväealust.