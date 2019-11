Eesti uudised Haigekassa: petisest patsient kuritarvitas perearst Karmen Jolleri usaldust Marvel Riik , täna, 13:24 Jaga: M

GALERII

Perearst Karmen Joller. Foto: Andres Putting / Ekspress Meedia

Alates kevadest on haigekassa uurinud Kivimäe perearstikeskuses toimuvat, kus Karmen Jolleri nimistusse kuuluvale patsiendile on suurtes kogustes välja kirjutatud imikute toitesegu, mille hinnast lõviosa hüvitab haigekassa. Haigekassa uurimine tuvastas, et patsient kuritarvitas arstide usaldust. Vaidlus rahalise tagasinõude suuruse osas veel jätkub.