Indrek Saar: Jüri Ratas proovib olulise otsuse langetamist lükata ametnike kaela 

Sotside esimehe Indrek Saare sõnul proovib peaminister Ratas komisjoni loomisega lükata otsustamise vastutuse ametnike kaela. „Jüri Ratas proovib võita aega ja on andnud minister Järviku kaasuse hindamiseks ametnikele. Siin on näha selget püüdu lükata olulise otsuse langetamine teiste kaela. See, et ametnikele antakse ülesanne hinnata, kas poliitik on oma volitusi ületanud, tegutsenud ebaseadislikult ja valetanud, on tavatu ja loob pretsedendi,“ ütles Saar.