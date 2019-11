President Kaljulaid kohtumisel NATO peasekretäriga: Eesti panustab julgeolekusse, mitte üksnes ei tarbi seda 

Prantsusmaa president Emmanuel Macron raputas poolteist nädalat tagasi rahvusvahelist julgeolekupilti, kui nimetas NATOt USA jahtuva huvi tõttu ajusurmas olevaks. Macron ei osanud sealjuures anda kindlat vastust, kas NATO „artikkel viis“ ehk sõjaline rünnak ühe liitlase vastu toob kaasa reaktsiooni kõigilt, tänapäeva geopoliitikas ka reaalselt toimiks.

Alliansi peasekretär Stoltenberg nentis esmaspäeval, et kuigi liitlaste vahel on kohati eriarvamusi, jätkavad kõik koostööd turvalisema maailmapildi loomiseks. Üks märk sellest on ka Kanada ja Euroopa tehtavad täiendavad 100 miljardi euro suurused investeeringud kaitsevaldkonda. „On selge, et tugev NATO on vajalik meie julgeolekule, Euroopa rahule ja õitsengule,“ sõnas Stoltenberg.

Eesti president lisas omaltpoolt, et kollektiivkaitsest rääkides ei tasu unustada selle senist edukust: mitte ühtegi NATO liitlast pole sõjaliselt rünnatud ehk „artiklit viis“ proovile pandud. „NATO-l on ette näidata 100protsendiline edu heidutuse tagamisel,“ ütles meie riigipea.

President Kaljulaidi sõnul on Stoltenbergil suur teene selles, et NATO on viimase viie aastaga õppinud palju paremini mõistma alliansi kirde- ja ida-piirkonnas valitsevaid turvaohte. Pärast Ukrainas toimunud Vene agressiooni on NATO panus Baltikumi kaitsesse märkimisväärselt tõusnud.

Kaljulaid nentis samas, et ka Eestil on siin oma töö ära teha: me peame tagama, et taristu ja võimalused oleksid nõnda heal tasemel, et Eestis käinud liitlased sooviksid siia naasta. „NATO kui liitlaste kaitseorganisatsioon on meile jätkuvalt sama oluline kui alati,“ hindas president julgeolekuolukorda.