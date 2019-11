Tuvastamata isik tulistas USAs jalgpallimatši jälginud seltskonda, neli inimest suri 

Fresno politseijaoskonna aseülema Michael Reidi sõnul ei viita hetkel miski sellele, et ründaja oleks ohvreid eelnevalt tundnud. „Ma tunnen kaasa perekondadele, kes olid selle tähendusetu kuritöö ohvrid,“ sõnas Reid, lubades, et politseinikud teevad kõik selleks, et kuriteo toimepanija tabada. Seni pole tulistaja kohta mingit informatsiooni. Politseiametnikud käivad naabruskonnas ringi ning loodavad, et kellegi turvakaamera jäädvustas mõrvari.