GALERII | Metal-bänd Amenra viis publiku sügavale hingeretkele 

"Neile, kes Amenrast seni midagi kuulnud ei ole, ütleksin, et tegemist on bändiga, kes mängib väga valjut, sünget ja sügavalt emotsionaalset muusikat," on bändi Eestisse toonud Urban Culture Entertainmenti esindaja Tatjana Korenik öelnud. Paremini ei saaks nende kontserti kokku võtta.