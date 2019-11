Hongkongi ülikoolilinnak on muutunud lahingutandriks, politseile anti luba kasutada ehtsat laskemoona 

Pärastlõuna paiku üritas järjekordne grupp inimesi linnakust põgeneda, ent paljud neist arreteeriti. Paljudel õnnestus vahistamisest pääseda ning taanduda. Mitmed ülikoolilinnakusse jäänud isikud kardavad vahistamist, mistõttu võivad nad rahutuste korraldamises süüdimõistmisel vähemalt kümneks aastaks trellide taha sattuda. „Nüüd tunnen ma end väga rahulikult, sest ma usun, et kõik, kes me hetkel ülikoolis oleme, hoiame kokku,“ kinnitas üks tudeng välismeediale.

Protestijad moodustasid linnaku peasissekäigu ette toolidest ja muust rusust barrikaadi. Foto: Reuters/Scanpix

PolyU üliõpilasühenduse juht Ken Woo teatas kohalikule meediakanalile, et ülikoolilinnakusse on jäänud üle 500 inimese. Ta lisas, et neil on ligipääs joogiveele, ent toiduvarud kipuvad otsa saama. Meeleavaldajad hõivasid pidepunkti juba mitu päeva tagasi. Ülikool avaldas teadaande, milles väideti, et hooneid on „ulatuslikult kahjustatud“. Vastukaaluks politseinike piiramisele viskasid protestijad nende suunas süütepudeleid ja telliskive. Samuti kasutasid meeleavaldajad väidetavalt vibu ja nooli.