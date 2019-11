Elektrilevi on saanud 74  tormikahjunõuet 

Nõuete sisu ning maht on kliendi ja Elektrilevi vaheline konfidentsiaalne info. „Senised kahjunõuded puudutavad peamiselt eraisikute riknenud toiduaineid, mõnel puhul ka varalist kahju,“ märkis Elektrilevi kommunikatsioonijuht Peeter Liik. Saadud kahjunõudeid vaadatakse läbi. „Iga kahjunõuet käsitleme eraldi ja antud tormi puhul lähtub Elektrilevi põhimõttest, et hüvitab elektri puudumisest tingitud otsese kahju, mis on tekkinud pärast 72 tunni möödumist alates tormi lõpust,“ rääkis Liik. Samuti vähendab Elektrilevi automaatselt ka võrgutasu.