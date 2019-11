Tallinna linn tunnistas Sumera korteri erastamise otsuse kehtetuks  

Pärimisõiguse järgi kuulunuks kõnealune Gonsiori tänava korter Inglismaal elavale Paul Kurgole ja Annette Skinnerile, kes on algupärase korteriomaniku Johanna Kurgo lapselapsed. Sumerate perekond on korteris elanud 1983. aastast saadik. 2003. aastal, kolm aastat pärast Lepo Sumera surma, erastas Kersti Sumera korteri. 2006. aastal otsustas riik muuta omandireformi korda ning Kurgodel avanes võimalus oma kunagisele varale pretendeerida. Kuigi linnavalitsus otsustas 2014. aastal korterit mitte tagastada, leidis riigikohus oma tänavu tehtud otsuses, et too korraldus on seadusevastane.Tallinna linna õigusteenistuse nõuete osakonna juhataja Terje Krais ütles, et linnavalitsus tunnistas oktoobri korraldusega kõnealuse korteri erastamise müügilepingu sõlmimise aluseks olnud erastamise otsuse tagasiulatuvalt kehtetuks. Tema sõnul esitatakse kaebus tõenäoliselt sellelegi otsustusele ja kohtuvaidlusteks võib kuluda veel pikki aastaid.