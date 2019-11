Yana Toom: "Olen mitu korda ähvardusi saanud ja kustutanud, aga tundub, et selline reaktsioon teeb need värdjad julgemaks." 

"Uskumatu reaktsioon Helmedelt Kajale saabunud ähvardusele. Meesterahvad suudavad eetris sellist jama suust välja ajada, sisuliselt toetades seda suhtumist, et naisele võibki sitasti öelda või et - veelgi enam - on võimalik sellist asja iseendale teha selleks, et huviorbiidis püsida. Eks igaùks vaatab enda tasemelt. Haige

Kajale - jõudu, ja oled tubli, et selle asja avalikustasid. Olen mitu korda ähvardusi saanud ja kustutanud, aga tundub, et selline reaktsioon teeb need värdjad julgemaks. Tuleb ikka politseisse pöörduda. Õige samm."