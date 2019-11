VIDEO | HUKKUNUD JA HUKATUD: aastas läheb ligi 20 tonni lemmikloomi jäätmetena hävitamisele 

Hukatud või liikluses hukkunud lemmik- ja metsloomad kogutakse kokku, pakitakse paberkottidesse ning pannakse sügavkülma. Kui külmik on täis, laotakse korjused konteinerautole ja sõidutatakse Väike-Maarja külje all olevasse loomsete kõrvalsaaduste ümbertöötlemise tehasesse AS Vireen. See töötab ööpäev läbi. Suure töökoormuse tõttu ei peeta loomade üle arvestust mitte neid tükikaupa kokku lugedes, vaid tonnides.