Eesti uudised Asi tehtud: järgmisest aastast pole enam Põlvas sünnitusosakonda Asso Ladva , täna, 20:51 Jaga: M

GALERII

HELGE TULEVIK? Ehkki Põlva haiglas ei anta enam sünnitusabi, lubavad selle juhid uuendada erakorralise meditsiini osakonda ja taastusraviosa. Foto: Aldo Luud

„Kõige enam häirib meid see, et kogukonnal pole võimalust kaasa rääkida terviseteenuste kujundamisel – millised teenused, kus ja kuidas on saadaval. Lihtsalt sünnitusosakonna puhul tuli see kõige ilmekamalt välja. Ja see ei ole ainult Põlva probleem,“ ütleb MTÜ Põlva Kodanik üks eestvedajaid Mari-Liisa Parder.