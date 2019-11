Deivil Tserp | Ütlen oma iidolile: astu tagasi, Seb Coe! 

Valemängijatega kemplemine on pehmelt väljendudes keeruline ettevõtmine, mis tulemuste poolest meenutab Afganistani sõda. Samas kurvastavad mind palju rohkem ala puudutavad niinimetatud formaadimuutused. Maailma kergejõustiku juhtoinad on ilmselgelt valinud tupiktee.

Olen kergejõustikku jälginud kogu oma teadliku elu ja selle ajaga on mul tekkinud kaljukindel arvamus, et revolutsioonid ei too staadionile ega televiisorite ette märkimisväärselt palju uusi huvilisi, küll aga valmistavad need kunstlikud vangerdused tulihingelistele fännidele tülgastust. Just erinevad alad teevad kergejõustikuvõistlustest paeluva vaatemängu.