Üheksa-aastane Hollandi imelaps lõpetab ülikooli 

Esimesena märkasid imelapse üliandekust vanavanemad, kelle hoole all ta esiti oli. „Nad ütlesid meile, et ta on eriliselt tark, aga me ei osanud sellest midagi arvata – eks kõik vanavanemad kipuvad ju lapselapsi kiitma,“ tunnistas Der Spiegelile poisi isa Alexander. Kuid siis läks Laurent lasteada ja seal hakkasid kasvatajad teda samuti kiitma ning vanemad jäid lõpuks tema andeid uskuma. Õpetajad tunnistasid hiljem koolis, et Laurent teab rohkem kui nemad kõik kokku. „Otsustasime, et aitame ta kiiresti koolist läbi, sest tal on haruldane võime teadmisi ääretult kiiresti lausa õhust haarata,“ nentis klassijuhataja.