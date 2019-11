Veneetsia hädas. Tulvavesi piinab kogu Põhja-Itaaliat 

Paduvihmade all kannatab kogu Põhja-Itaalia. Ööga kerkis poolteist meetrit kõrgemale ka Po, Itaalia pikima jõe tase, seades ohtu Torino. Pisas oli olukord nii hull, et armeeüksused toodi appi liivakottidest kaitsevalle ehitama. Firenze võimud palusid linlasi, et nad hoiaksid end Arno jõe kaldapealseilt eemal.