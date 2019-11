Juhtkiri | Mida peab taluma poliitik? 

Muidugi levis kiiresti ka tõlgendus, et ähvarduse saamist tunnistanud keskerakondlasest Tartu abilinnapea Monica Rand ja Reformierakonna esimees Kaja Kallas soovisid sellega pälvida valijate kaastunnet, olles erinevatel põhjustel ebasoosingusse sattunud. Tõsi, see, kui tõsiselt ähvardust tajutakse, ongi subjektiivne: kui Rand nimetas seda ühe olulise põhjusena tagasiastumiseks, siis prokuratuuri hinnangul ei kujuta 80aastase erakonnakaaslase telefonikõne ohtu, mis nõuaks vahetut sekkumist. Tehniliselt võiks vaielda sellegi üle, kas Kaja Kallase ähvardamine räige seksuaalse rünnakuga 20–30 vanglamentaliteediga inimese poolt kvalifitseerub üldse tapmisähvarduseks.

Nõnda jõuame kiiresti tõdemuseni, et mida hullem, seda parem, sest alles kindlad tõendid kavatsusest ähvardatav ellu viia tagavad poliitikuile (ja kõigile teistele) kindlat kaitset – nii mõisteti tollase peaminister Taavi Rõivase elukoha kohta andmeid kogunud ähvardaja kolmeks kuuks trellide taha. See teadmine võib aga tekitada karistamatuse tunnet kõigis, kelle arvates kuulub poliitikuile ja ka teistele avaliku elu tegelastele suunatud kontrollimatu sõnavaling viimaste palga sisse. Teistpidi – kui Kallasele osaks saanud ähvardusele reageeritakse senisest teravamalt, on prokuratuuri väidetava poliitilise kallutatuse kohta kindlasti oma sõna öelda kõigil neil EKRE poliitikuil, kes on sarnase murega politseisse pöördunud (Martin Helme, Jaak Madison ja Kadri Vilba).

Väheoluline pole ka küsimus, milline on poliitikute roll poliitilise diskussiooni eskaleerumisel isiklikuks sõimuks või millekski hoopis hullemaks. Või nagu on tähendanud president Kersti Kaljulaid: „Iga antud jalahoobi, vihkamisele kutsuva plakati või tapmisähvarduse eest kaasvastutaja on ka poliitik, kelle kutsel on kogunetud.“ Aga kelle asi on sel juhul esimesena samm tagasi võtta?