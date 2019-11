ÕNNELIK ÕNNETUS: Kadunud marjuline leiti sügavalt rabast politseikoptri abil üles 

„Rõõm on teatada, et meie päästekopter leidis Anatoli täna kella 13 paiku," ütles Jõhvi politseijaoskonna juht Andreas Kliimant.

„Tegu on äärmiselt õnneliku looga,“ tõdes Kliimant. Kliimant palus kõigile meelde tuletada, et metsa minnes tuleb kaasa võtta täislaetud akuga telefon, võimalusel pista tasku ka akupank. Kindlasti tuleb kaasa pakkida ka vett ja selga panna eredad ja silmapaistvad riided.

Kliimanti sõnul peaksid ka lähedased mure korral koheselt politseid teavitama. „Tihtipeale ei taha inimesed kohe oma murega politsei poole pöörduda ja ootavad või otsivad kõigepealt lähedast oma jõududega. Need tunnid on aga olulised, eriti praegusel ajal, kui päevavalgust on vähe. Politseid tuleks hädaabinumbril 112 koheselt teavitada, kui on kahtlus, et keegi on kadunud või eksinud,“ ütles ta.