Hüvasti, Erik! Tartu pereisa teekond ja võitlus kopsuvähiga lõppes 

Viis aastat tagasi pöördus parimas toonuses sportlik, teotahteine ja tervislike eluviisidega pereisa arsti juurde. Mingi köha oli. Esimese ligi 50 eluaasta jooksul ei olnudki kahe toreda tütre isal arsti juurde eriti asjagi. Mis peakski olema sinna asja mehel, kes uhab muudkui läbi ratta- ja jooksumaratone, teeb, jaksab ja toimetab. Aga nüüd siis - kopsuvähk!?

Ta oli võitleja. Eeskuju. Ei visanud püssi põõsasse.

Erikut ei ole enam, kuid ta elab ja annab teistele elujõudu tegelikult edasi.

Selja taga on neli aastat muret, valusid ja vaeva. Päevad täis lootust ja päevad täis lootusetust. Aga ka üle 100 miljoni kallihinnalise sekundi täisväärtuslikku parimat aega oma kõige kallimate, pere ja sõprade keskel. Aega, mida ei vahetaks ka kogu maailma varanduse vastu.

Erik oligi Kingitud Elu ..."



Eriku abikaasa Margit kirjutab:



“Armsad sõbrad! TÄNA ON SEE PÄEV!



Erik lahkus täna hommikul kell 8 väga rahulikult. Olen kindel, et ta sai lõpuks rahu. Viimane staadium oli tema viimane jaht. Ja see kõige raskem jaht...



Ma olen Erikule väga tänulik. Meil on kaks maailma kõige ilusamat ja toredamat tütart.

Ja me saime siiski juurde 4 superaastat! Siia mahtusid väga ägedad perereisid väga paljudesse riikidesse, väga paljud ühised hetked. Erik sai sirge seljaga saata 2.septembril Marioni esimesse klassi ja olla juures Karmeli 15 sünnipäeval. See oli viimane päev, kus tal oli veel hea olla... ja viimane päev, mil ta kõndis...

Me oleme selle eest väga tänulikud ja õnnelikud!

Me oleme ka täna lastega väga õnnelikud. Meie issi sai lõpuks rahu. Kõik meie lähedasemad sõbrad teavad, kui keerulised olid Erikule viimased kuud, nädalad, päevad... Aga eile oli ta väga rahulik ja naeratas mulle. Ju teadis, et see aeg on käes...

Aitäh teile kõigile, kes te kõigi nende 4 juurde võidetud aasta jooksul olite meile toeks, abiks või lihtsalt elasite meie issi teekonnale kaasa...



Aitäh Sulle Toivo Tänavsuu ja imeline Kingitud Elu fond! Me jääme teid alati toetama ja ma püüan tulevikus ka vabatahtlikuna rohkem fondi panustada. Erik oli ka tõeline näide "kingitud elust".. just temasugustele see fond ju mõeldud ongi. Siiralt täname teid!



Eriku ärasaatmine toimub nii Eriku kui meie endi soovil ainult pere ringis.



Aga nüüd head sõbrad, kaasteelised ja kõik head inimesed... meie kuulame lastega issi mälestuseks Rammsteini... kuulake teie ka. Erikule meeldiks see väga...

DU HAST! DU HAST MICH!”"