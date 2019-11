Ähvardaja Kaja Kallasele: leitakse tegelasi, kes tulevad ja n...d sind kõigepealt pooleks 

Delfi andmeil kirjutatakse sõnumites Kallasele: "Leitakse tegelasi, kes tulevad ja n...d (ropp sõnastus - toim) sind kõigepealt pooleks ja siis vaatame edasi, mida sinuga teha kannatab, aga see jama ei saa jätkuda. Eestis hakkab pea juhtuma ka asju, mida pole kunagi juhtunud. Sina oled nimekirjas prioriteet. Sinu läbi n...d keha ja pildid sellest levivad üle Eesti ja maailma."