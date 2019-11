Kohus saatis kolmeaastase lapse maha lasta ähvardanud mehe 27 päevaks vangi 

Aivar pani kuriteo toime tänavu 18. mail, kui sõitis Võru vallas autoga talle tundmatu K. ja tema kolmeaastase lapse suunas. Ta peatas auto, väljus sealt, suunas sõrme K. suunas ja ähvardas: „lasen sinu maha“. Seejärel suunas ta sõrme lapsele ja karjus: „sinu lasen ka maha ja te lebate põllu peal surnult“ . Aivar kordas ähvardust mitmel korral. Aivari agressiivne käitumine tekitas kannatanus hirmutunde ja aluse kartuseks, et Aivar ei kontrolli oma käitumist ja võib ähvarduse täide viia.

Süüdistuse sai Aivar selleski, et on autot purjuspäi juhtinud.

Tartu maakohus mõistis Aivarile aasta ja kuuekuulise vangistuse, millest kohesele ärakandmisele kuulub 27 päeva vangistust. Ülejäänud karistus on mõistetud tingimisi.