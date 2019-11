KA EESTIS! Instagram kaotab laikide näitamise 

“Alates tänasest laiendame oma testi privaatsete laikide katsetamiseks üle maailma. Kui sina kuulud testijate hulka, ei näe sa laikide ja vaatamiste koguarvu fotodele ja videotele, mis voogu jooksevad, kui need ei ole just sinu enda omad,” teavitab Instagram Twitteris.

Uut laikide süsteemi on katsetatud juba kevadest, alustati aprillis Kanadast, siis liiguti Iirimaa, Itaalia, Jaapani, Brasiilia, Austraalia ja Uus-Meremaa juurde. Nüüd jõuab uuendus ka Eestini, kuid see ei puuduta kõiki rakenduse kasutajad: esmalt proovitakse uuendust juhusliku testgrupi peal.

Instagrami sõnul tahavad nad uuenduse läbi viia selleks, et inimesed väljendaksid end mugavalt ning keskenduksid piltidele ja videotele, mida nad jagavad, mitte sellele, kui palju meeldimisi need saavad. Kasutajad näevad endiselt enda piltide laike, kui avavad pildi juures meeldijate nimekirja. Teiste kasutajate piltide puhul näeb edaspidi vaid ühiste tuttavate laike, kuid mitte laikijate koguarvu.

Selline muudatus hirmutab muidugi influentsereid ning avaliku elu tegelasi, kelle puhul Instagram osa nende ärist ja sissetulekust on. Näiteks muusik Nicki Minaj ütles, et ta lõpetab uuenduse läbiviimise järgselt platvormile postitamise. Paljud teised kardavad, et muudatus tähendab jälgijate ja lõpuks ka sissetuleku kaotamist.