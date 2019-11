President Kaljulaid: politsei on Eesti inimeste isikuvabaduste ja vaba ühiskonna kaitsja 

30 aastat on politsei ja piirivalve ehitanud sõltumatut, erapooletut, ausat ja üha enam ka hoolivat, mõistvat, aitavat organisatsiooni, lausus Vabariigi President ning lisas, et turvalisus ja turvatunne pole päris sünonüümid.

„Turvalisus saab olla objektiivne, aga turvatunne on alati subjektiivne. Tunnet ei saa otseselt luua, see on see emotsioon ja taju, mis peegeldub ühiskonnast vastu. Seda peegeldust mõjutavad nii teie strateegilised valikud, rõhuasetused, prioriteedid, aga seda mõjutab ka iga üksiku ametniku olek, käitumine, suhtumine. Teid usaldatakse ja teie organisatsiooni usaldatakse,“ lisas president Kaljulaid.