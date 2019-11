Kaja Kallas sai räige tapmisähvarduse 

"Eile oli pöörane päev - tõusin kell 4, et kirjutada umbusalduse kônet ja vaadata üle õhtune kõne. Kui seda kõva häälega lugesin, sain aru, et see ei sobi, tuleb uus teha. Siis Riigikogu istung, maaeluministri umbusaldamine, veel üks kõne. Palju sõimukirju, sekka üks räige tapmisähvardus. Seejärel intervjuud. Jooksin koju õhtust kõne ümber kirjutama. siis juuksur, õhtuse “Esimese stuudio” grimm, sealt Reformierakonna 25.aastapäeva pidustustele, kus kõigepealt avakõne, siis aruteluring Indrek Saare ja Helir-Valdor Seederiga, natuke jutustamist, siis ETV “Esimesse stuudiosse” ja peale seda uuesti tagasi peole," kirjeldab suurima opositsioonierakonna juht oma päeva.