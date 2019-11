Eesti uudised POLITSEI VAHISTAS KUNSTITEOSE! Appikutsuja pelgas, et inimene on ohus Johanna-Kadri Kuusk , täna, 16:40 Jaga: M

TÜTARLAPS KLOAAGIS: korrakatsjate teavitajad olevat kuulnud kanalisatsioonist karjumist Foto: Mihkel Maripuu

Reede öösel sai politsei väljakutse, et Tallinnas Kaasaegse Kunsti Eesti Keskuse ees on keegi kanalisatsioonivee äravoolus kinni. Tuli välja, et tegemist oli hoopis Eesti Kunstiakadeemia uusmeedia õppetooli juhataja ja professori Raul Kelleri kunstiteosega „Tütarlaps kloaagis“.