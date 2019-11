Eesti uudised Kodupõlengu tagajärjel hooldekodusse sattunud papi: „Tahaksin oma inimesi näha. Kasvõi kordki veel...“ Kristiina Tilk , täna, 20:05 Jaga: M

Põlengus koduta jäänud ning seejärel Ahula sotsiaalsesse varjupaika viidud Pavel on jõudnud tänaseks Imastu hooldekodusse. Mees tunneb end suures plaanis hästi, kuid igatseb näha oma lähedasi. Kas nad aga veel elavate kirjas on, Pavel ei tea. Foto: Teet Malsroos

1. jaanuaril jõustub seadusemuudatus, mis nõuab väljaspool kodu osutatavale üldhooldusteenusele tegevusluba. Üks, kes ilmselt loata jääb, on Järvamaal asuv sotsiaalne varjupaik, mis on seni tegutsenud kortermajas. Vallavanem Rait Pihelgas ütleb kohalikus lehes, et seis Ahulas ei vasta nõuetele ega paku inimestele väärikat vananemist. Mitmed Ahulas olnud vanurid on saadetud Lääne-Viru maakonnas asuvasse Imastu hooldekodusse. Teiste seas 88aastane põlengus koduta jäänud Pavel ehk Põrgu-Paul.